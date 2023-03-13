TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 12 Mart Muhtırası'nın 52’inci yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart Muhtırası'nın yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Muhtıranın yıldönümünde, Aziz Milletimizin geleceğine kast eden, millî iradeyi gasbetme amacı taşıyan tüm darbeleri ve darbecileri, işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Türkiye, istikbâlini tehlikeye sokacak hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir" ifadelerine yer verdi.