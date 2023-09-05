Senegal'de milyonlarca kişi, Müridi tarikatının kurucusu Şeyh Ahmadu Bamba'nın 1902'de Gabon'da sürgündeyken elde ettiğine inanılan manevi derecesinin kutlandığı "Büyük Magal" için Tuba kentinde toplandı.

Hicri takvime göre her yıl safer ayının 18'ine denk gelen ve bu yıl 129'uncusu kutlanan Magal Gününde, 5 milyondan fazla müridi, Tuba Camisi'nin yanındaki Şeyh Bamba'nın kabrini ziyaret ederek kutlamalara başladı.

Hükümete bağlı Magal Komisyonundan yapılan açıklamada, bu yıl Magal için Tuba'da 5 milyon 875 bin 536 kişinin toplanmasıyla rekor kırıldığı kaydedildi.

Törende siyasiler, sanatçılar ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri de misafir olarak ağırlanıyor. Magal'da müridiler bir araya gelerek zikir halkaları oluşturuyor, salavat getiriyor, dualar edip kurban kesiyor.

- Şeyh Ahmadu Bamba kimdir?

Senegal'in tanınan dini liderlerinden, 1853-1927 yıllarında yaşayan Şeyh Ahmadu Bamba, Müridi tarikatının kurucusu olarak kabul ediliyor.

Şeyh Bamba'nın 1887'de, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Tuba ağacından esinlenerek büyük bir ağaç etrafına kurduğu şehir, o günden bu yana Senegal'deki Müslümanlar tarafından kutsal sayılıyor.

Batılıların misyonerlik faaliyetlerine direnen ve halkın İslam ile rabıtasını koparmaması için barışçıl mücadele yürüten Şeyh Bamba'nın, Fransızlar tarafından 1895-1902 yıllarında Gabon'a sürgüne gönderildiği, 7 yıl boyunca ülkenin ormanlık bölgesinde tek başına yaşadığı biliniyor.

Gabon'daki sürgün günlerinde yoğun ibadet ve nefis eğitimi halindeyken Bamba'nın manevi derecesinin yükseldiğine inanılıyor. Bu nedenle her yıl hicri takvime göre safer ayının 18'inde Büyük Magal kutlamaları yapılıyor.

Magal, ülkede en çok konuşulan yerel dil Wolofçada "saygı göstermek, kutlamak, büyütmek" anlamına geliyor.