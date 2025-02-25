Senegal Hükümeti, ülkenin güneyinde varlık gösteren ayrılıkçı Casamance Demokratik Güçler Hareketi'nin (MFDC) güney cephesi ile masaya oturmasının ardından barış anlaşması imzaladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Başbakan Ousmane Sonko, Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da MFDC'nin güney yapılanmasından bir heyetle görüştü.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun arabulucuğuyla gerçekleşen ve 3 gün süren görüşmeler sonrasında Başbakan Sonko ile MFDC'nin güney cephesi lideri Cesar Atoute Badiate arasında barış anlaşması imzalandı.

Sonko ile grup arasında varılan uzlaşı ile MFDC'nin güney yapılanmasına ait unsurların silah bırakması ve topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Örgütün Salif Sadio liderliğindeki kuzey yapılanması ise hala Senegal Hükümeti ile masaya oturmayı reddediyor ve Casamance'ın bağımsızlığını talep ediyor.

Senegal ile MFDC arasında 2022'de eski Cumhurbaşkanı Macky Sall döneminde de barış anlaşması imzalanmış ancak anlaşma hayata geçirilememişti.

MFDC, ülkenin en yeşil ve verimli topraklarının bulunduğu Casamance'da 1982'den bu yana varlık gösteriyor.