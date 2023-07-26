Senegal, Fas'ta yakalanan 478 düzensiz göçmeni ülkeye getirecek.

Hükümet Sözcüsü Abdou Karim Fofana, Fas'ın Dakhla kentinde bulunan 478 Senegallinin 28-30 Temmuz tarihlerinde ülkeye getirileceğini belirtti.

Fofana, Senegallilerin bir kısmının hava yolu bir kısmının da kara yoluyla ülkeye geleceğini ve işlemler için Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bölgede bulunduğunu kaydetti.

Bu kişilerin, 9-22 Temmuz arasında Fas Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler olduğu öğrenildi.

Başkent Dakar'da da 24 Temmuz'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi Ouakam semti açıklarında alabora olmuş, olayda en az 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Senegal'de son dönemde Avrupa'ya deniz yoluyla kaçak göçte ciddi bir artış gözleniyor.

Kanarya Adaları, Afrikalı göçmenler için Avrupa'ya açılan kapı olarak değerlendiriliyor.

Özellikle kıtanın batısı ve kuzeyinden gelerek Senegal'in kıyı kentlerinde toplanan düzensiz göçmenler, derme çatma balıkçı tekneleriyle Ada'ya doğru yola çıkıyor.

Nüfusunun yarısından fazlasının kıyılarda yaşadığı Senegal'de de endüstriyel balıkçılığın gelişmesi nedeniyle işsiz kalan gençler çareyi Avrupa'ya kaçak yollarla geçmekte arıyor.

Yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi ülkede gençler arasında giderek artan kaçak göç sorununu özetleyen ifadelerin başında geliyor.

Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na ulaşmak için açık denizde ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) mesafe kat etmek gerekiyor.

Senegal açıklarından adalara ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras'a göre, 2023'ün ilk yarısında, 778'i Kanarya Adaları'na gitmek üzere Afrika kıyılarından Avrupa'ya doğru yola çıkan yaklaşık 951 göçmen denizde can verdi.