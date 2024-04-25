Sendikalar, örgütler ve siyasi partiler, yarın Lefkoşa’da hükümeti protesto etmek için yürüyüş yapacak. Yürüyüş, Dereboyu'nda saat 18.00’de başlayacak ve Meclis önünde tamamlanacak.

Eylemi düzenleyen 32 sendika, örgüt ve siyasi parti, bugün düzenledikleri basın toplantısında, “Yoksulluğa, hırsızlığa, çözümsüzlüğe karşı, ülkemizde yaratılan bataklığa, yolsuzluğa, sahtekârlığa karşı isyanımızı, tepkimizi, taleplerimizi ortaya koymak üzere eylemde olacağız” diyerek hükümeti istifaya çağırdı.

-Maviş: "Bu bir başlangıç"

Basın toplantısında söz alan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yarın saat 18.00’de Dereboyu'nda protesto yürüyüşü yapacaklarını ve bunun bir başlangıç olacağını belirtti.

Amaçlarının, ülkedeki toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve Kıbrıs sorununa federal yapıda bir çözüm bulunmasına destek belirtmek olduğunu ifade eden Maviş, hükümeti de istifaya çağıracaklarını söyledi.

Maviş, vatandaşın 675 TL borcu olunca elektriğinin kesildiğini ancak 56 milyon TL borcu olan havalimanı işletmecisine faiz indirimi ve taksit yapıldığını belirterek, bu şirkete imtiyaz tanınmasına karşı sokakta olacaklarını, Kıb-Tek için de yürüyeceklerini kaydetti.

Diploma ve diğer suçlar kapsamında korunanlara, haksız menfaat soruşturmasının durdurulması veya yavaşlatılmasına, Hükümetin olayı kapatma girişimlerine karşı eylemde olacaklarını ifade eden Maviş, “Temiz bir toplum için yürüyeceğiz” dedi.

Ülkede hastane, okul, yol, polis, öğretmen, altyapı ihtiyacı varken, külliyenin israf olduğu görüşünü belirten Maviş, nüfus ve vatandaşlık politikası olmamasına, vatandaşa sağlık eğitim hizmeti verilememesine ve vergi adaletsizliğine karşı yürüyeceklerini söyledi.

Yürüyüşte hükümeti istifaya çağıracaklarını kaydeden Maviş, Kıbrıs Türk halkının artık sıkıştığını ancak çözüm iradesinin de sürdüğünü belirterek, yürüyüşün bir anlamının da çözüm istencini vurgulamak olduğunu bildirdi.

Maviş, federal bir çatıda buluşmak için yürüyeceklerini belirterek, herkesi yürüyüşe katılmaya çağırdı.

-Eylem: "Yaratılan düzene tepki ve taleplerimizi ortaya koyacağız"

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de ortak basın açıklamasını okudu. Eylem, 32 örgütün, yürüyüşte, ülkede yaratılan düzene karşı tepki ve talepleri ortaya koyacaklarını söyledi.

Ülkede diploma, elektrik, imar, altyapı, tarım, doğal kaynaklar, üretim, kara para gibi konularda sıkıntılar yaşandığını, rantlar elde edildiğini ifade eden Eylem, Türkiye’nin ülkeye müdahalelerde bulunduğunu savundu, düzeni ve sistemi eleştirdi.

Ülkeyi malıymış gibi yöneten, yasaları anayasayı önemsemeyenlerin yargılanması gerektiğini belirten Eylem, temiz toplum için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Federal çözümün büyük önem taşıdığını, artık Kıbrıs Türk toplumunun iradesine sahip çıkması ve saygı duyulması gerektiğini belirten Eylem, “artık yeter” diyen herkesi eyleme katılmaya çağırdı.

Basın toplantısında, örgüt temsilcileri de söz alarak, eyleme destek belirtti, temiz toplum için yapılacak yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.

Yürüyüşe destek veren örgütler şöyle:

"Basın-Sen, BES, Çağ-Sen, DAÜSEN, Dev-İş, El-Sen, Güç-Sen, Hak-Sen, Koop-Sen, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Tıp-İş, Türk-Sen, Arif Hasan Tahsin Vakfı, Baraka Kültür Merkezi, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, HASDER, Girne Düşünce Derneği, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Barış Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Mağusa İnisiyatifi, Yeşil Barış Hareketi, Bağımsızlık Yolu, BKP, CTP, TDP, YKP."

(EMR/ GÜL) Fotoğraflı

Haber: Emir Ertorun