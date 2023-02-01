Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’dan elde ettiği bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında Boğaz’da sulu kar yağışı başladı.

Buran, kar yağışının yüksek yerlerde bugün akşam 20.00-21.00’e kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

YARIN SABAH SAATLERİNDE DON BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinde don beklendiğini, Cuma gününden Pazar gününe kadar ise havanın sağanak yağmurlu olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, diğer günler hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı esecek.