Konya'da Selçuklu Belediyesi depremzede ailelere yönelik moral etkinliklerini sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Konya’da misafir edilen depremzede ailelere moral olması için etkinlik düzenliyor.



Depremin psikolojik yaralarının da sarılması adına çalışma yürüten belediye, misafir aileleri Sille’de ve Sanat Tasarım Atölyesi’nde ağırladı.

Düzenlenen etkinliklere katılan aileler ve çocukları seramik, resim ve ahşap atölyelerinde kaliteli vakit geçirdi. Etkinliklerin devamında Sille’ye gelen misafir aileler Aya Eleni ve Sille Müzesi’ni ziyaret etti.

Depremin oluşturduğu tüm etkileri azaltmak ve ortadan kaldırmak adına devletin tüm organlarının seferber olduğunu dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi’nin de bu konuda taşın altına elini koyduğunun altını çizdi.

Başkan Pekyatırmacı sözlerinin devamında: “Son zamanların en büyük felaketini yaşadık ve ilk şoku atlattıktan sonra tüm kurum ve kuruluşlarımız acaba oradaki vatandaşlarımız için ‘ne yapabiliriz’ kaygısıyla var gücüyle çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Bununla birlikte millet olarak büyük bir beraberlik örneği sergiledik. Adım adım depremin yaralarını sarmaya da bu birlik ve beraberlik içerisinde devam ediyoruz. Konya’da misafir ettiğimiz afetzede ailelerimiz ve çocuklarımızın morallerini yüksek tutmak da çok önemli ve Selçuklu Belediyesi olarak bunun gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda hafta sonu onları Sille’de ve Sanat Tasarım Atölyesi’nde ağırladık. Ben bu davetimize katıldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra aramızdaki bağ daha da sağlamlaşarak devam edecek" diye konuştu.