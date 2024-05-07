Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Amacımız Güney Kıbrıs Rum Yönetimi toprakları üzerinde bulunan, yıkılmış, kırılmış olan şehitlerimizin kabirlerini yeniden yapılmasını sağlamaktı. Bu nedenle Kültürel Miras Komitesi ile birlikte işbirliği içerisinde sürdürmüş olduğumuz bu proje için yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından uygun görülüp finansmanı sağlanmış olup ilk olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarında bulunan Malya Şehitliğimizin tamirini yaptırmış bulunmaktayız. İnşallah bundan sonra sırasıyla tüm şehitliklerimizin tadilatını Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği öncülüğünde yaptırmış olacağız” denildi.

Açıklamada, bu projenin gerçekleştirilmesine destek veren Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ve işbirliği yaparak büyük bir uğraş veren Kültürel Miras Komitesi’ne de teşekkür edildi.