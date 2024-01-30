Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkeme emrine riayet etmeyip ülkeden çıkış yapan ve ger gelirken Ercan Havaalanında yakalanan Sedat Demir tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fatma Çelikiz mahkemede olguları aktardı. Polis,12 Eylül 2022 tarihinde Sedat Demir’in ikametgahında yapılan aramada hava tabancası ve üzerinde takılı olan şarjör içerisinde bir adet patlayıcı madde olan metal hava tabancası saçması bulunduğunu anımsattı. Polis, tutuklanan zanlının yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapma, nakit ve kefil kefaletiyle serbest bırakıldığını söyledi. Polis memuru, yurt dışına çıkışı yasak olan zanlının 28 Ocak 2024 tarihinde Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaparken yakalandığını açıkladı. Polis tutuklanan zanlının ifadesinde 2023 yılı ekim ayında Girne Turizm Limanında bir gemiye gizlenerek, ülkeden çıkış yaptığını söylediğini aktardı. Polis, yurt dışına çıkış yasağına uymayan zanlının ayrıca teminata bağlandıktan sonra polise gidip, ıspat yükümlülüğünü de yerine getirmediğini ve mahkeme emrine riayetsizlik ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde yasa dışı yollardan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.