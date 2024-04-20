Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Elikos İlias, kapsamlı seçmen listesine 3 bin 560 itiraz yapıldığını, itirazlardan sadece 1461’inin onaylandığını, geriye kalanının reddedildiğini açıkladı.

Alithia ve diğer gazetelere göre İlias, “seçmen listesi oluşturulmasında veya Kaymakamlık tarafından yapılan araştırmada konusunda bilerek yanlış bilgi verilmesinin veya maksatlı olarak bilgi verilmemesinin ceza gerektiren suç olduğunu” vurguladı, konuyla ilgili detaylı veri toplandıktan sonra meselenin başsavcılığa havale edileceğini söyledi.

Elikos İlias, oy kullanılacak yerin değiştirilmesi maksatlı adres değişikliği talebiyle kapsamlı seçmen listesine toplam 3 bin 650 itiraz yapıldığını, bunların yüzde 41’inin (1461) kabul, geriye kalan yüzde 59’unun reddedildiğini belirtti.

İlias, oy kullanılacak sandığı değiştirmek talebiyle başvuranlardan bazılarının, ikamet adresini doğrulamak üzere kaymakamlık tarafından telefon irtibatı kurulduğunda, beyan ettiği adresin ne olduğunu bilmeyenler de bulunduğuna dikkat çekti. Bazı başvuruların ise sahte imza veya sahte beyan nedeniyle reddedildiğini anlattı.

İlias, durumun polise intikal ettiği gerekçesiyle, adres (seçim merkezi) değişikliği taleplerinin ardında şahıslar mı partiler mi olduğu sorusuna cevap vermedi.