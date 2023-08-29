İçişleri bakanlığının Mormenekşe köyünde gençliğe yönelik dağıtacağı kırsal kesim arsaları ile ilgili köy muhtarlıklarından alınan ikamet izni ile müracaatları içişleri bakanlığına verilmeye başlandı.

Köy muhtarı Sayım Aytürk bazı kişilerin özellikle köy dışından gelip ikametgah belgesi almak için geldiklerini hatta bazı uyanık kişiler beni × şahıs gönderdi ikametgah belgesi alayım diye kesinlikle buradan söylüyorum köylü gençlerimizin hakkını yedirmem biri eğerlim siyasi beni gönderdi derse burdan söylüyorum onu deşifre edeceğim hiç kimse kusura bakmasın.

Bağlı olduğumuz Yeniboğaziçi belediye başkanı Sn.Katip Demir ile iştisare halinde inşallah hak eden gençlerimize kırsal kesim arkalarını dağıtacağız.

Haber Ergün Yahat