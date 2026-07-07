Save the Children tarafından yapılan açıklamada, Ubeyd çevresinde artan çatışmaların yeni bir göç dalgasına yol açtığına dikkati çekildi.

Ubeyd kentinde ve çevresinde son iki haftada şiddetlenen çatışmalar nedeniyle 11 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtilen açıklamada, bunların 5 bin 500'den fazlasını çocukların oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, son dönemde artan insansız hava aracı (İHA) saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği, sivil altyapının zarar gördüğü, bunun da yakıt ve temiz su sıkıntısını derinleştirdiği ifade edildi.

Ubeyd'de kuşatma benzeri koşulların oluştuğu, binlerce kişinin temel hizmetlere erişemeden mahsur kaldığı kaydedilen açıklamada, kentte ulaşımı sağlayan ana yolların kapanması veya kesintiye uğraması nedeniyle insani yardım erişiminin de giderek zorlaştığı belirtildi.

Öte yandan yağmur sezonunun başlaması ve Kuzey Kurdufan'da 300'den fazla vakanın görüldüğü kolera salgınının çocuklar açısından riskleri artırdığına dikkat çekilen açıklamada, yerinden edilen ailelerin aşırı kalabalık kamplara yerleşmesinin salgının yayılma ihtimalini yükselttiği ifade edildi.

Açıklamada, yerinden edilen ailelerin barınma, temiz su, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimde ciddi güçlükler yaşadığı, mevcut kaynaklar üzerindeki baskının da giderek arttığı vurgulandı.

- BM'den HDK lideri Dagalu'ya çağrı

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'in, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu ile Ubeyd'deki durumla ilgili telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Fletcher görüşmede, insani yardım çalışanlarının ihtiyaç sahiplerine güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri ve sivillerin güvenli bir şekilde hareket edebilmeleri için gerekli erişimin sağlanmasının önemini vurguladı.

Aralarında İngiltere, Almanya, İrlanda ve Hollanda'nın da bulunduğu bazı ülkeler, 29 Haziran'da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonuna sundukları talepte, Ubeyd'de tırmanan krize dair acil oturum düzenlenmesini istemişti.

Talepte, bölgede çatışmaların tırmanması halinde yaklaşık 500 bin sivilin büyük çaplı saldırı riskiyle karşı karşıya kalabileceği ve yerinden edilebileceği uyarısında bulunulmuştu.