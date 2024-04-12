Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan ve Konsey yetkilileri, Ramazan Bayramı nedeniyle ülkede bulunan sağlık turistlerini ziyaret ederek, bayramlaştı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Başkan Savaşan’a Özel Hastaneler Birliği Başkanı Hayat İzel ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu eşlik etti.

Savaşan, burada yaptığı konuşmada, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran ramazan ayını geride bıraktıklarını, bir bayrama daha kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Savaşan, şunları ifade etti:

“Bayramlar milli ve manevi değerlerimizi bütün güzellikleriyle hissettiğimiz, kırgınlıkları bir kenara bıraktığımız, aile bireyleri ve sevdiklerimizle bir araya gelerek sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir.

Bu anlamlı günleri fırsat bilerek, bayram ruhuna uygun şekilde yaşamalı, örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi bizden sonraki nesillere de öğretmeliyiz.”