Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, kanserle mücadelenin farkındalık ve dayanışma ile güçlendirilebileceğini vurgulayarak, “Erken teşhis, eğitim ve sağlık politikalarının güçlendirilmesi şart” dedi.

Savaşan yaptığı yazılı açıklamada, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nün sadece bir farkındalık günü olmadığını, aynı zamanda bireyleri ve hükümetleri harekete geçirmeyi amaçlayan küresel bir kampanya olduğunu belirtti.

Bu yılın temasının “Benzersizliğimizle Biriz” olduğunu hatırlatan Savaşan, her bireyin kanserle mücadelesinin farklı ve kişisel olduğunu ancak bu farklılıkların insanları ortak duygular, dayanıklılık ve umut etrafında birleştirdiğini kaydetti.

Dünyada da ülkede de önlenebilir ölümlerin engellenmesi için erken teşhis, eğitim ve sağlık politikalarının güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Savaşan, “Bu konuda başta biz siyasilere önemli görevler düştüğü bilinciyle hareket etmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki benzersizliklerimiz ile bir olmayı başaracağız” dedi.