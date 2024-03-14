14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek doktorlar ve sağlık çalışanları ile bir araya gelen Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, sağlık sisteminin yenilenmesinde herkese sorumluluk düştüğünü söyledi.

Savaşan, yaşanan felaketlerin ve olumsuzlukların sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gösterdiğine dikkat çekerek, ülkedeki sağlık sisteminin ihtiyaçlara gecikmeden cevap verecek, çalışanlar ile hastaların haklarını geliştirecek ve kimseyi zan altında bırakmayacak şekilde bir an önce yenilenmesi gerektiğine işaret etti.

Konseyden verilen bilgiye göre, Savaşan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Sağlı Turizmi Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Tüp Bebek İşletmecileri Birliği Başkanı Dr. Savaş Özyiğit ile birlikte sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarını kutladı.