Satranç Yaş Birincilikleri Şampiyonası bu hafta sonu başlıyor. Girne Acapulco Hotel’de yapılacak şampiyonanın açılış seremonisi cumartesi saat 15.00’te yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından organize edilen ve sponsorluğunu Türkiye İş Bankası’nın üstlendiği şampiyona cumartesi başlayıp pazar günü ve gelecek hafta sonu devam edecek.

7-18 yaş grubundan 399 çocuğun yarışacağı turnuvada şampiyon olan gençler Türkiye'de yapılacak yaş gurupları şampiyonasında KKTC'yi temsilen yarışma hakkı kazanacak

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu, konuyla ilgili açıklamasında, bu yıl rekor katılımla yapılacak turnuvanın önemine dikkat çekerek, satrancın zihin gelişimi, analitik düşünme, sabır, konsantrasyon, disiplin, planlı hareket etme gibi birçok faydası olduğuna vurgu yaptı.

Federasyon, birçok okulda seçmeli ders olarak öğretilmeye başlanmasından dolayı özellikle çocuklar arasında satranca ilginin ciddi boyutta arttığına işaret etti.

Açıklamada, “Ülkemizdeki en büyük katılımlı turnuva olan Yaş Grupları Şampiyonası’nda, her yaş için milli takım oyuncuları seçilmekte. Kendi yaşlarında şampiyon olan sporcular, Türkiye’de yapılan Avrupa’nın en büyük katılımlı yaş gurupları şampiyonasında yarışma hakkını kazanmakta” denildi.