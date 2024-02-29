SARSILMAZ DOSTLAR YEMEĞİNDE BAŞARILI KİSİLERE PLAKET VERİLDİ

Ergün Yahat

Güney Meserya' Sarsılmaz dostların duzenlemiş olduğu 2024 yılının ilk yemeğinde başarılı kisilere plaket takdim edildi.

Sunuculuğunu Hilmi Öztemizin yaptığı geceye UBP Genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yanında Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Geçitkale Serdarlı belediye başkanı Halil Kasım,UBP Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü yanında çok sayıda vatandaş katılırken gecede başarılı çalışmalarından dolayı İlçe başkanı Nahit Öncü'ye Beyarmudu belediye başkanı Bülent Bebek ve Serdarlı Geçitkale belediye başkanı Halil Kasıma başarı plaketi takdim edildi.