Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü kararıyla ülke genelinde şap hastalığı ile mücadele kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı kapatıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Son günlerde şap hastalığında görülen artış ve hastalığın büyükbaş hayvanlarda ağır seyretmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı bir dizi karar aldı.

Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle Muttalip yolu 2'nci kilometrede bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı aşılama kampanyası süresince kapatıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen yazıda, “Kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (il içi ve İl dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince durdurulmuş ve kampanya bitimine kadar ilimiz ruhsatlı Büyükşehir Belediyesi hayvan pazarı kapatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.