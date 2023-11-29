BRTK 60. Yıl etkinlikleri çerçevesinde kurumda uzun yıllar hizmet veren ve zamansız kaybettiğimiz Hakan Çakmak’ı anmak ve çalışmalarını yaşatmak adına sanat programlarında röportaj yaptığı sanatçıların kendi alanlardaki çalışmalarının yer aldığı sergi Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergide 60 Sanatçının 88 eseri sergileniyor.

BRTK’da uzun yıllar hizmet veren, Hakan Çakmak’ın çalışmalarını yaşatmak adına sanat programlarında röportaj yaptığı sanatçıların kendi alanlardaki çalışmalarının yer aldığı sergi Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

Açılışı, Hakan Çakmak’ın doğum günü olan 29 Kasım’a denk getirilen ve KKTC Telsim ve ARUCAD’ın desteğiyle açılan “Sanat Güncesi” adını taşıyan sergi, 8 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçılar tarafından hazırlanan çalışmalar daha sonra BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesinde yeralan “Sanat Güncesi” koridorunda sergilenecek.

Açılışta konuşan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Hakan Çakmak’ın Kuzey Kıbrıs’ta sanat ile seyiriciyi buluşturduğunu belirterek, Kültür Sanat Programlarının öksüz kaldığını kaydetti.

Hakan Çakmak’ın yaptığı programların boşluğunun hiçbir zaman doldurulamadığını belirten Özkurt, bunun BRT için çok büyük bir eksiklik olduğunu söyledi.

BRTK Yayıncılık Tarihi Müze Küratörü ve serginin proje sorumlusu Ayhatun Ateşin de, Hakan Çakmak’ın çalışmalarının sanat adına bir umut olduğunu söyledi.

Hakan Çakmak’ın hayatının sonuna kadar sanatın sonsuz yolculuğunu ve sanat gündemini programlarıyla gözler önüne serdiğini kaydeden Ateşin, sanat ve sanatçıların bir araya gelmesi ve üretmesinin önemini dile getirdi.

Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, Hakan Çakmak’ın 56. Doğum gününü kutlayarak başladığı konuşmasında “İyi ki doğdun Hakan ve iyi varsın ve aramızdasın” ifadelerini kullandı.

“Hakan’nın 156. Doğum gününü de nesilden nesile kutlamayı başarabilirsek varız demektir” diyen Tanpınar, Hakan Çakmak’ın bellek avcısı olduğunu ve bellek için toplanabilecek ne varsa topladığını söyledi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise, kendisinin bir hukukçu olduğunu, ancak sanatın hukukun önünde gittiğini söyledi.

Feyzioğlu, “Hukukçu statükocudur, statükoyu savunur işin doğası budur sanatçı ise değişimi savunur ileriye götürür bu ilerleyiş sanatçı ile hukukçu arasında sürekli bir gerilimdir ama sanatçı kazandıkça hukukçu ve topyekün toplum da kazanır” dedi.

Konuşmaların ardından katkı koyanlara plaket takdim edildi ve sergi Hakan Çakmak’ın çocukları tarafından açıldı.