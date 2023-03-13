2023 Spor Toto Gençler ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Yaşanan asrın büyük deprem felaketi nedeniyle daha önce 11-12 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan ancak ikinci bir duyuruya kadar ertelenen Gençler şampiyonası ile Denizli’de yapılması planlanan Büyükler şampiyonasına art arda Spor Kenti Kocaeli ev sahipliği yapacak.

56 İLDEN 785 SPORCU

Bando ve özel gösteriler eşliğinde başlayan açılış seremonisi Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un konuşmalarıyla tamamlandı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya 56 ilden 320 kadın ve 465 erkek olmak üzere toplam 785 sporcu, antrenör, hakem ve kulüp yöneticisi katıldı. 4 tatemide gerçekleşen müsabakalarda sporcular madalya almak için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz yaptığı konuşmada,” “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde judo ailemizin değerli Hatay İl Temsilcisi İbrahim Saday’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk judosuna büyük hizmetler ve büyük sporcular kazandırmış bir şehir olan Kocaeli’de bu güzel organizasyonu yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizlere katkılarını sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YAVAŞER: GENÇLERİMİZİ GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIK

Şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ise, “Seremoni geçişinde gençlerimizi görünce çok duygulandık. 2 gün sürecek olan Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’nın hem sizlere, hem ilimize, hem de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Organizasyona desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.