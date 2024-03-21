Tatar: “Acımız ilk günkü gibi taze. Yaşadığımız sürece bu acıyı yüreğimizde hissedeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat depreminde, Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin adını taşıyan Hatay- İskenderun Şampiyon Melekler İlkokulu ve Ortaokulunun açılışını yaptı.

İstanbul’daki temaslarını tamamlayan ve bu sabah hava yoluyla Adana’ya gelen Tatar, Adana üzerinden İskenderun’a geçti.

Okulun açılış töreni öncesinde Ersin Tatar’a İskenderun Valiliğinde AFAD’ın 6 Şubat’tan bu yana geçen 410 günde yürüttüğü çalışmalarla ilgili brifing verildi.

-Masatlı: “Tarihin en büyük enkazını temizledik… Şehri yeniden inşa ediyoruz”

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depreminden etkilenenlerin sayısının, 1970’ten bu yana Türkiye’de yaşanan tüm doğal afetlerden etkilenenlerden fazla olduğunu söyledi.

“Tarihin en büyük enkazını temizledik… Şehri yeniden inşa ediyoruz” diyen Masatlı, şu an ilde inşası devam eden 145 bin konut olduğunu kaydetti.

10 binin üzerinde konutun hak sahiplerine teslim edildiğini ifade eden Mustafa Masatlı, her ay 4-5 bin konutun daha sahiplerine teslim edilmesiyle tamamlanacak konut sayısının 175 bine ulaşacağını söyledi.

-Tatar: “Acımız ilk günkü gibi taze”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat depremindeki can kayıplarına işaret ederek, “Acımız ilk günkü gibi taze. Yaşadığımız sürece bu acıyı yüreğimizde hissedeceğiz” dedi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın paylaştığı rakamlara değinen Tatar, tarihin en büyük yıkımının kaldırılması, yaralarının sarılması ve yeni inşaatların yapılması için TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki çalışmaların takipçisi olduklarını söyledi.

“Türkiye imkanlarıyla, kurum ve kuruluşlarıyla, insan kaynaklarıyla güçlü bir ülkedir” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki yıl gibi bir sürede sadece Hatay’da 175 bin konutun hak sahibine teslim edilecek olmasının bunun en açık göstergesi olduğu vurguladı.

Yaraların kısa sürede sarılmasını, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diledi.

-İskenderun’da Şampiyon Melekler okulu açıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konteynerden yapılan ve tek çatı altındaki “Hatay-İskenderun Kıbrıs Şampiyon Melekler İlkokulu” ile “Hatay-İskenderun Kıbrıs Şampiyon Melekler Ortaokulu”nun açılışını yaptı.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin yanı sıra ildeki yetkililerin de katıldığı açılış töreninde ilk sözü alan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri ve tüm vatandaşları rahmetle andı.

“6 Şubat’ın açtığı maddi ve manevi yaraları sarmak için çalışıyoruz” diyen Masatlı, seferberlik ruhu içinde hareket edildiğini, başta KKTC olmak üzere birçok ülkenin Türkiye’ye destek verdiğini kaydetti.

Depremin ildeki eğitim kurumlarının 3’te birinin kullanılmaz hale getirdiğini de ifade eden Masatlı, 216 okulun yıkıldığını veya ağır hasara uğradığını söyledi.

Masatlı, 5 Şubat itibarıyla 434 bin olan öğrenci sayısının haziran ayında 313 bine düştüğünü belirterek, bu sürede tamir ve yeniden inşa ile eğitime kazandırılan okullar hakkında bilgi verdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törendeki konuşmasında öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere Kıbrıs’ın selamlarını iletti.

“Biz Anavatanın ayrılmaz ve kopmaz parçasıyız, her zaman birdik, beraberdik…6 Şubat’ı da beraber yaşadık” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat depreminin asrın değil, asırların felaketi olduğunu, bu acının hiçbir zaman dinmeyeceğini söyledi.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 35 kişinin Adıyaman’da hayatını kaybettiğini anımsatan Tatar, Türkiye’nin farkı yerlerinde bulunan KKTC vatandaşlarının da depremde yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik Örgütler Platformunun destekleriyle İskenderun’da 500 konteynırdan oluşan bir kent yapıldığını, Şampiyon Meleklerin adının hem bu kentte hem de bu okulda yaşatılacağını ifade etti.

Tatar, bu okulda okuyacak öğrencilerin ülkelerine yararlı hizmetler vermesini, KKTC ile kardeşlik bağlarını güçlü tutmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Şampiyon Melekler okulu öğrencileri şiir okudu, gösteri sundu. Okulu dolaşan, öğretmen, öğrenci ve velilerle sohbet eden Tatar, çocuklara hediye de dağıttı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, okulun da bulunduğu Şampiyon Melekler konteyner kentini de dolaşarak depremzede vatandaşlarla sohbet etti.

-Şampiyon Melekler okulunda 97 öğrenci var

Verilen bilgiye göre, Şampiyon Melekler İlkokulu ile Ortaokulu iki hafta önce hizmete girdi. 1’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar eğitim verilen okulda 97 öğrenci, 12 öğretmen, 1 müdür ve 3 çalışan bulunuyor. Kapasitesi 480 kişilik olan okulun öğrenci sayısının yeni kayıt döneminde yükseleceği ifade edildi.