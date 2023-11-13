Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararında düzenlenen Aksa FOTFEST Fotoğraf Yarışması başvuruları devam ediyor.

Bu yıl Mağusa ve Maraş kapsamlı 2 kategoride düzenlenen yarışmadan son başvuru tarihinin 21 Kasım olduğu açıklandı.

“Mağusa ve Maraş’ta yaşam” ve “Mağusa ve Maraş’ın tarihsel dokusu ve anıtları” konulu katagorilerde yarışmacılar her bir konu için en az üç ve en fazla 5 eserler yarışmaya başvurabilecek.

Online başvurulan yarışmaya Aksa Enerji-Kıbrıs internet sayfasında yer alan (https://aksaenerjikibris.com/Aksa-Fotofest-Basvuru-Formu) başvuru formu üzerinden katılmak mümkün.