Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde kaldıkları otelin yıkılması sonucu hayatlarını kaybeden ve "Şampiyon Melekler" olarak anılan KKTC'li voleybolcular için düzenlenen voleybol turnuvası, ikici gün karşılaşmalarıyla devam etti.

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AXA Sigorta Efeler Ligi'nden 4 takımın yer aldığı turnuvanın ikinci gününde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor'u 3-2, Alanya Belediyespor da Develi Belediyespor'u 3-1 yendi.

Turnuvanın son gününde yarın ise Hatay Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor ve Cizre Belediyespor-Alanya Belediyespor maçları oynanacak.