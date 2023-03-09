Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden Gazimağusa TMK voleybol takımına ithaf edilen "Şampiyon Melekler Anı Gecesi" dün akşam Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda düzenlendi.

11. Rauf Raif Denktaş kupasının finalistleri Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Vakıflar Spor takımlarının karşı karşıya geldiği tek setlik müsabakalar sonunda geleneksel turnuvanın şampiyonluk kupaları Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin okul müzesine konulmak üzere Okul Müdürü Savaş Moral ve depremde iki evladını da kaybeden Okul Aile Birliği Başkanı Osman Akın'a takdim edildi.

Etkinlikte DAÜ ve Vakıflar erkekler kupasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DAÜ ve Vakıflar kadınlar kupasını ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl verdi.

Maçlarda sporcular, "şampiyon melekler" tişörtleri giydiler.