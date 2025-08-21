Sakız Adası'nda bu yaz çıkan iki orman yangınında 122 bin 690 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, yüksek çözünürlüklü uydu verilerinin analizine dayanarak yapılan tespitlerde, haziran ve ağustos aylarında çıkan yangınlarda toplam 122 bin 690 dönümlük alanın yandığı kaydedildi.

Yangınların özellikle adanın doğal bitki örtüsü ve tarımsal alanlarını ciddi şekilde tahrip ettiği, bunun çevre ve ekonomi üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağı bildirildi.

Yaklaşık 59 bin 700 dönümlük alanın ise Natura 2000 koruma bölgesi içinde yer aldığı aktarıldı.

Atina Ulusal Gözlemevi Meteoroloji Birimi (METEO) Direktörü Kostas Laguvardos, katıldığı bir televizyon programında, "2025 yılı, yangın sezonu bitmeden son 20 yılın en ağır yıllarından biri haline geldi." dedi.