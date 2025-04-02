ŞAKA GİBİ! HASTANEYE GİDEN TEK YÖN YOLA KASİS KONMASI HANGİ AKLA HİZMET EDİYOR

Ergün Yahat

Gazimağusa'da büyük sanayi ve DAÜ arasında tek yön olarak kullanılan ve ambulansların hastaneye erken ulaştığı yola kasis koyulması tepkileride beraberinde getirdi.

Gazimağusa belediye meclis üyesi Cem Yababa tepkisini sosyal medyadan paylaştı.

Yababa Belediye Meclis üyesi olarak Gazimağusa'da yaptığınız yanlış uygulamalardan sizleri uyarmaktan sizlere birşey öğretmekten ve anlamadıgınızdan dolayı size artık ne deyim..... Hastane yolu adı üstünde "ACİL" Ambulansların güzergahı ve bu yola rampa konuldu şaka gibi..... Sorarım size hastamız var Ambulansla hastaneye gidiyor!!!! Ayağı , Kolu , Boynu kırık ve Vs. Ambulansları bu rampalardan nasıl geçirmeyi düşünüyorsunuz