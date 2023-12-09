Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da, meydana gelen sahte evrak düzenleme sucundan tutuklanan  Hasan Tapınç ile Fatih Cebeci bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cemal Pınardan, zanlıların, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Akfen LTD isimli şirketin direktöründen yetki almadan Gönyeli’de 2 farklı daire ile ilgili, iki farklı kişiyle satış sözleşmesi yaparak şirket adına imzaladıklarını ve evrak sahteleme suçunu işlediklerini açıkladı.

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Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Yargıç Rauf Kürşad  zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.