(Kamalı Haber)- Girne’de meydana gelen “Sahte Resmi Evrak Düzenleme Ve Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan Taylan Mehmet Genç mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Zafer Yıldız mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 15.04.2025 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Girne’de, Sedat Simavi Caddesi üzerinde yaşanan trafik olayı ile ilgili ikaz edilmek üzere GPM Adli Şube Amirliği’ne getirilen aynı yerde sakin Taylan Mehmet Genç’in görevli polisler tarafından gerekli ikaz yapılması akabinde kendi adına ısdar olunan KKTC kimlik kartı üzerinde bulunan 2003 yazılı doğum tarihi yılını, 1997 olarak değiştirerek görevli polislere, kullanımında bulunan cep telefonunun “Airdrop” uygulaması üzerinden göndermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, cep telefonunun ise emare alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının cep telefonunun inceleneceğini kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.