Sahte reçete düzenlemeyle ilgili soruşturma kapsamında dün tutuklanan iki doktor, iki eczacı ile üç vatandaş olmak üzere toplam yedi kişi bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan bir doktor ve bir eczacı hakkında 2’şer gün tutukluluk emri verildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan bir doktor, bir eczacı ile başka şahıslar adına düzenlenmiş reçetelere imza attığı tespit edilen üç vatandaş hakkında ise 3’er gün tutukluluk kararı alındı.

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 13’e yükseldi.

Cuma ve cumartesi Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan ve haklarında 3’er ve 2’şer gün tutukluluk emri verilen diğer altı zanlının yarın tekrar mahkemeye çıkarılması bekleniyor.