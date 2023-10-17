Soruşturma kapsamında 13 Eylül’den bugüne toplam 45 kişi tutuklandı… Bunların 15’i doktor, 21’i eczacı, 3’ü eczane çalışanı, 6’sı sivil…

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarılan eczacılar Z.Ç. ile Ş.Ç.’ye 3’er gün tutukluluk verildi.

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanan eczacılar Z.Ç. ile Ş.Ç., bugün “resmi evrak sahteleme, resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlamaları ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda görülen davalarda, tahkikat memuru Burçin Korgan yeminli şehadet vererek bulguları aktardı.

Tahkikat memuru Burçin Korgan, iki eczacı ile ilgili toplam 4 bin 500 reçetenin inceleneceğini; bunlardan bin 178’inin Ş.Ç., 3 bin 331’inin ise Z.Ç. ile ilgili olduğunu ve eczanelerde yapılan aramalarda küpürü kesilmiş ilaçlar, küpürü kesilmiş ilaçlara ait boş kutular, kesik küpür parçaları, kaşeler, reçeteler, dosya, telefon rehberi ve bazı elektronik eşyalara incelenmek üzere el konulduğunu kaydetti.

-Z.Ç.’ye ait 3 bin 331 adet reçete incelenecek

Tahkikat memuru Burçin Korgan, Gönyeli’de eczanesi olan Z.Ç.’nin Ocak – Ağustos 2023 tarihleri arasında Sosyal Sigortalar Dairesi’ne 3 bin 331 adet reçete gönderdiğini ve bunların 71’inin incelendiğini anlattı. İncelenen 71 reçeteden 49’unda sahteleme tespit edildiğini belirten Korgan, Z.Ç. ile ilgili şu ana kadar 8 kişiden ifade alındığını söyledi.

Korgan, Z.Ç.’nin ifadesinde “Hastalar reçete verir, ben ona göre işlem yaparım” dediğini de kaydetti.

- Ş.Ç.’ye ait bin 178 adet reçete incelenecek

Burçin Korgan, Taşkınköy’de eczanesi olan Ş.Ç.’nin ise Ocak – Ağustos 2023 tarihleri arasında Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bin 178 adet reçete gönderdiğini, bunların 63’ünün incelendiğini ve 47’sinde sahteleme tespit edildiğini aktardı. Ş.Ç. ile ilgili de şu ana kadar 12 kişiden ifade alındığını anlatan Korgan, Ş.Ç.’nin ifadesinde “Ben askeri reçete yaparım. Sosyal Sigorta reçetelerini annem (Z.Ç.) yapar” dediğini söyledi.

- Zanlılar, 3’er gün poliste tutuklu kalacak

Her 2 zanlı ile ilgili tahkikatın sürdüğünü belirten Korgan, zanlıların tahkikata ve emarelere etki edebileceğine işaret ederek, 2 zanlı hakkında 3’er gün tutukluluk talep etti. Savcı Hasan Boşnak da zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

-Zanlı sayısı 45’e yükseldi…

Öte yandan, sahte reçete soruşturması kapsamında 13 Eylül’den bugüne 15’i doktor, 21’i eczacı, 3’ü eczane çalışanı ve 6’sı sivil olmak üzere tutuklanan kişi sayısı 45’e yükseldi. Zanlıların birçoğu davaları görüşülünceye kadar teminata bağlanarak serbest bırakıldı.