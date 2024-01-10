Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Eczacı Ediz Çelebi bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede konu soruşturma ile ilgili olarak görevlendirilen Savcı Hasan Boşnak hazır bulundu.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Mehmet Manaş olguları aktardı. Polis, yapılan soruşturma sonucu Dikmen’de faaliyet gösteren Çelebi Eczanesinin işletmecisi Ediz Çelebi’in 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara bin 991 adet reçete gönderdiğini belirtti. Polis, zanlının gönderdiği reçetelerden 822 tanesinin incelendiğini,36 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde “Ben suç işlemedim” dediğini aktardı. Polis memuru, mesele ile ilgili 84 kişiden ifade aldıklarını, bazı müşterilerin reçetede yazan ilaçları aldığını, bazılarının ise ilaçlar kısmi aldığını beyan ettiğini açıkladı. Polis memuru, sahte reçete soruşturmasının geniş çaplı devam ettiğini, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, zanlının “sahte evrak düzenleme, sahte evrakı tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini ve suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareket” suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.