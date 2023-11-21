Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Eczacı Fatma Yürün ve Eczacı Safiye Çağansel bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi ile polis çavuşu Mehmet Manaş olguları aktardı. Polis, yapılan soruşturma sonucu Lefkoşa’da faaliyet gösteren Safiye Çağansel Eczanesinin sahibi Safiye Çağansel’in mesele kapsamında daha önce tutuklanan ve teminata bağlanan Niyazi Perk, Muhammed Alshanableh ve Fikri Koray ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara bin 701 adet reçete gönderdiğini belirtti. Polis, bu reçetelerden 225 tanesinin incelendiğini, 87 tanesinin sahte çıktığını açıkladı. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde reçetelerin ve imzaların kendisine ait olduğunu beyan ettiğini söyledi.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Fatma Yürün Eczanesinin sahibi Fatma Yürün’ün ise mesele kapsamında daha önce tutuklanan ve teminata bağlanan doktor Halil Uzuner ile birlikte yine 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara bin 717 reçete gönderdiğini, bunlardan 444 tanesinin incelendiğini, 38 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, sahte reçetelerle ilgili 82 kişiden ifade aldıklarını belirtti.

Polis, zanlıların işyeri ve eczanelerinde emare alınan elektronik eşyaların inceleneceğini, üç zanlıdan alınan el yazı ve imza örneklerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların

50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.