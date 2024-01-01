Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefke’de meydana gelen resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme, sahte davranışla para temini suçlarından tutuklanan Arif Zeybek dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Erdem Çevikdal mahkemede olguları aktardı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 25 Aralık 2023 tarihinde, Lefkoşa Türk Belediyesi’nden bir adet mezar yapımı için moloz ücretini ödediğine dair almış olduğu tahsilat makbuzunun üzerinde yazılı bulunan bin TL’yi tükenmez kalem ile 2 bin TL olarak değiştirdiğini söyledi. Polis, zanlının makbuzu whatsapp uygulaması üzerinden abisi Çetin Zeybek’e göndererek, kendisine 2 bin TL para göndermesini sağladığını belirtti. Polis, zanlının bin lira parayı sahtekarlıkla temin ettiğini ifade etti. Polis memuru, olayın 30 Aralık’ta bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını açıkladı.

Polis, sahtelenen tahsilât makbuzunun emare olarak, alındığını ancak zanlının abisinin şikayetçi olmadığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.