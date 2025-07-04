(Kamalı Haber)-"Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından Mustafa Şahin mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Zafer İnce mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2025 yılı Haziran ayı içerisinde Değirmenlik'te sakin Mustafa Şahin'in Başpınar'da ikamet etmekte olan Muhammad Rıaz'a kendisine KKTC sürüş ehliyeti çıkaracağı yalanını söyleyip 21 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettikten sonra Türkiye'de irtibata geçtiği, henüz tespit edilemeyen şahıslardan Muhammad Rıaz adına ısdar olunan Türkiye Cumhuriyeti sürüş ehliyeti formatında hazırlanmış, üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürücü belgesi yazan sürücü belgesinin sahtelenmesini sağlayarak Muhammad Rıaz'a vermek sureti ile tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, sahte sürüş ehliyetinin emare olarak alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde; konu sürüş ehliyetini daha önce bir arkadaşı vasıtası ile tanışmış olduğu bir kişi aracılığı ile yaptırdığını, yine bu şahısla Whatsaap mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurulduğunu anlattığını açıkladı. Polis, zanlının telefonunda yapılan ilk incelemede bir şahısla mesajlaşmalarının tespit edildiğini, zanlının söz konusu şahsa ABD vizesi çıkaracağına dair vaatlerde bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının cep telefonunu ile sahte ehliyetin incelenmesi için uzmanlara gönderildiğini kaydetti. Polis, zanlının yazılı dava tebliğine cevaben suçunu kabul etmediğini söylediğini aktardı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 300 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.