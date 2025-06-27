(Kamalı Haber)-"Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından Mustafa Şahin mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2025 yılı Haziran ayı içerisinde Değirmenlik'te sakin Mustafa Şahin'in Başpınar'da ikamet etmekte olan Muhammad Rıaz'a kendisine KKTC sürüş ehliyeti çıkaracağı yalanını söyleyip 21 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettikten sonra Türkiye'de irtibata geçtiği, henüz tespit edilemeyen şahıslardan Muhammad Rıaz adına ısdar olunan Türkiye Cumhuriyeti sürüş ehliyeti formatında hazırlanmış, üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürücü belgesi yazan sürücü belgesinin sahtelenmesini sağlayarak Muhammad Rıaz'a vermek sureti ile tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, sahte sürüş ehliyetinin emare olarak alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde; konu sürüş ehliyetini daha önce bir arkadaşı vasıtası ile tanışmış olduğu bir kişi aracılığı ile yaptırdığını, yine bu şahısla Whatsaap mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurulduğunu anlattığını açıkladı. Polis, zanlının telefonunda yapılan ilk incelemede bir şahısla mesajlaşmalarının tespit edildiğini, zanlının söz konusu şahsa ABD vizesi çıkaracağına dair vaatlerde bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının cep telefonunu ile sahte ehliyetin inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı suçlamaları kabul etmezken, Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.