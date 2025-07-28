Yeşil Barış Hareketi’nin Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa getirilen Doğan Sahir, doğayla barışık, yaşanabilir bir gelecek inşa etme hedefini ortaya koydu.

Yeşil Barış Hareketi tarafından yapılan açıklamada, her gün tırmanarak artan çevre sorunlarına karşı yeni stratejiler oluşturulması gerektiği kaydedildi.

“Önceki dönemlerden devralınan başarılı çalışmaların bayrağını daha yükseklere taşıyacağız.” denilen açıklamada, çevre sorunlarının önüne geçilmesinin gelecek kuşaklar için herkesin sorumluluğu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, “Hep birlikte daha yeşil bir Kıbrıs için çalışmaya devam edeceğiz.” denildi.

Artan çevre sorunlarına karşı yeni stratejilerle atılım yapmaya hazırlanıldığı belirtilen açıklamada, Genel Kurul’un ardından yapılan ilk toplantılarda çevre sorunları ile başa çıkma yollarının tartışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, başkan Doğan Sahir’in “Bu mücadele sadece doğa için değil, sağlıklı yaşamı sürdürebilmek ve gelecek kuşaklar için tek tek hepimizin bir sorumluluğudur. Hep birlikte daha yeşil bir Kıbrıs için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine de yer verildi.