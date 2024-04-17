CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Hükümet’in kumarhanelerin Şans Oyunları Vergisi oranını yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürmek için, Genel Kurul’a sevk edilen Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Danışma Kurulu kararı ile komiteye geri çektiğini savundu.

Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, “işçi, memur, emekli, açlık sınırında yaşarken, üretimin her bacağı kan ağlıyorken, esnaf kredi borcu altında ezilirken, yıllık borç faizleri yüzde yüzü aşmışken, gelecek yıl ülkeye öğrenci gelip gelmeyeceği hâlâ meçhul iken ve tüm bu olumsuzluklar içinde ülke yaşanmaz hale gelmişken, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin tek ve en kıymetli önceliği yandaşlarına rant sağlamak” iddiasında bulundu.

“Emrullah Turanlı’nın şirketine milyarlarca liralık vergi affı getirenlerin, AKSA’yı bu ülkede yaşayan insanların boğazından çalarak Türkiye’nin en zenginleri arasına koyanların, KIBTEK üzerinden yabancı sermaye gruplarının ceplerine şaibeli bir şekilde oluk oluk para akıtanların hedefinde, bu defa kumarhanelere nasıl kıyak çekerimin ince hesapları var.” diyen Şahiner, Hükümet’in gündeminde kumarhanelere vergi indirimi yaparak Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi’ni yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürmek olduğunu kaydetti.

CTP’nin Maliye Komitesi’nin gündeminde olan Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile makine başına düşen verginin oranının artmasını kabul ettiğini aktaran Şahiner, tasarının devletin kasasına yılda yaklaşık 7 milyon dolar girmesini sağlayacak bir değişiklik ile Genel Kurul’a sevk edildiğini belirtti. Şahiner, “Ancak Hükümet, türlü türlü kalem ve hesap oyunları ile kumarhanelerin şans oyunları vergisi oranını yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürmek için, Danışma Kurulu kararı ile yasayı komiteye geri çekti.” ifadelerini kullandı.

Hükümeti “sırtını halka, yüzünü sermayeye dönmekler; halkın serzenişlerine kulak tıkamakla ve ‘üç maymunu oynamakla’; toplumun ve yerli sermayenin düşmanı gibi davranmakla; vatandaşın cebinden alıp birilerinin cebine ‘üleştirmeyi" hedeflemekle” suçlayan Şahiner, “Kendi halkı açlık sınırında yaşam mücadelesi verirken, üreticisinden hayvancısına kadar her sektör vergi yükü altında ezilirken; Hükümet’in bu ülkede en çok kazanan ve en az vergi ödendiği kanısı kamuoyunda hakim olan kumarhanelerin vergisini düşürmek istemesi bu ülkeden ne kadar bihaber yaşadığının en açık göstergesidir.” dedi.

Hükümet’in “kumarhanelere yaranmak için kamu alacağından bir çırpıda vazgeçecek düzenlemeler yapacak kadar” gözünü menfaat bürüdüğünü öne süren Şahiner, bunu Hükümet’in “vergi politikalarından ne kadar anladığının, iş bilmezliğinin ve başarısızlığının” göstergesi olarak değerlendirdi.

Şahiner, halk vergisini ödemek zorundayken kumarhanelere dönük vergi indirimi getirmenin topluma ihanet olduğunu da ifade ederek, “Hele vergi gibi adaletin esas alınması gereken hassas konularda, bunu siyasi çıkarları için bir rant kapısı olarak kullanmaya çalışması, Hükümet’in bu ülkeye artık verecek hiçbir şeyinin kalmadığının kanıtıdır.” dedi.