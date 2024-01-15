SAHİL İŞGAL ALTINDA BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK NİÇİN KALDIRMIYOR??

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi bölgesinde denize sıfır olarak geçmiş belediye başkanı ve meclis üyeleri kararı ile İranlı bir iş adamına peşkeş çekilen bu gecekondu gibi duran bu yapı niye kaldırılmıyor.

Yeni seçildiği günden itibaren Yenibogaziçi belediye başkanı Katip Demir tarafından inşaatı durdurulup mühürlenen bu kaçak yapının kaldırılmamasına bölge sakinleri büyük tepki gösteriyor.

Nasıl olurda yabancı birine sahillerimiz peşkeş çekilip verilir Belediye ve Kaymakamlığın bu durdurulan kaçak yapıyı bir an önce kaldırıp vatandaşların sahile ulaşımı kolaylaştırılmalıdır iddasinda bulundular.