Şahali yazılı açıklamasında Bugün Kıbrıs gazetesinin kamuoyuna kaynak göstererek bilgi verme misyonunu yerine getirdiğini ve gazetecilik ilkeleri ile mutlak uyum içinde yayınlar yaptığını belirtti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğünün önemine işaret eden Şahali, "Ortaya konan tavırlar Bugün Kıbrıs'ın yayınlarının ciddi, güvenilir ve şüpheden ari olduğuna dair çok güçlü birer gösterge niteliğindedir. ‘Halil Falyalı Yaşıyor’ adı altında devam eden yazı dizisindeki iddialar, yok sayılmayacak ve görmezden gelmeyi imkansız kılacak ölçüde ciddidir. Bu iddialarla ilgili, kamuoyunu tatmin edecek nitelikte bilgilerle açıklama hakkı ortadayken, bunun yerine inkarın, hakaretin ve hatta tehdidin tercih edilmiş olması ayrıca yayınlara erişimi önlemeye yönelik saldırıda bulunulması, yayınların güvenilirliğine ilişkin ciddi bir pekiştirici etki yapmaktadır.” görüşünü ifade etti.

Özgür basının toplumun özgürlüğünün, şeffaflığın ve demokrasinin teminatı olduğunu kaydeden Şahali, Bugün Kıbrıs ve Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın imzasıyla devam eden "röportajların okunması ve muhataplarından inandırıcı yanıtların talep edilmesinin şart" olduğunu kaydetti.