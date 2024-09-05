Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Komite, gündeminde bulunan “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı, “112 Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetleri Yasa Tasarısı”nı ve “İlaç ve Eczacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Özel Hastaneler İşletmecileri Birliği, KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, TIP-İŞ, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Tıp Laboratuvar Uzmanlar Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini Komiteye sundu. Ayrıca Komitenin davetlisi olarak Dr. Mehmet Avcı, Dr. Dilek Yazman ve eski Milletvekili Menteş Gündüz de toplantıda hazır bulundu.

Komite, ilk olarak “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ve “112 Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetleri Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu yasa tasarılarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite, daha sonra “İlaç ve Eczacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini başlattı. Komite, bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Sunat Atun başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ziya Öztürkler ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı.