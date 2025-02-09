“Tütün ürünü kullanımı ne kadar erken bırakılırsa, vücudun iyileşme ve kendini onarım süreci de o kadar hızlı olur”

Sağlık Bakanlığı, gerek dünyada gerekse ülkede en yaygın tüketilen bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünlerinin kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında “ilk sırada” yer aldığına işaret ederek, “Sevdiklerinize değil, tütün ve tütün ürünlerine veda edin” çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde yayınladığı mesajda, tütün ve tütün ürünlerinden kaynaklanan önlenebilir hastalıklara dikkat çekti. Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her gün dünyada 22 bin kişinin, her sene 8 milyondan fazla kişinin tütün ürünlerinin kullanımıyla oluşan hastalıklar nedeniyle yaşamını kaybettiğine, yaşanan bu ölümlerin 7 milyonundan fazlasının doğrudan tütün ürünleri kullanımının sonucunda, 1,2 milyondan fazla kişinin de tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

-“Toplumsal zehirlenme vakalarının en öldürücü olanı tütün ürünleri bağımlılığından kaynaklanıyor”

Toplumsal zehirlenme vakalarının “en öldürücü” olanı tütün ürünleri bağımlılığından kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, tütün ürünleri içerisinde bulunan 4.000’den fazla kimyasal kanser yapıcının kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, hafif sigara olarak da tabir edilen “light sigara” ya da “düşük tar” sigara içiminin “daha güvenli” olmadığı ve bunla birlikte pipo ve puro kullanımının da “güvenli” olmadığı vurgulandı. “Kullanım şeklinin farklılığına bağlı olarak ağız, yutak, gırtlak ve yemek borusu kanserleri normal sigara içici bireylere göre puro ve pipo içen kişilerde daha sık gözlemlenmektedir” denildi.

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin de aslında birer tütün ürünü olduğu ve sağlığa zararları bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Daha az zararlı olduğu ileri sürülen bu ürünlerin kısa süreli kullanım sonrasında bile ölümle sonuçlanabilen ciddi akciğer hasarı ve solunum yetmezliğine neden olabildiğinin kanıtladığına” dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; dünyadaki çocuk nüfusunun yarısının tütün dumanıyla kirlenmiş havada nefes aldığı ve her yıl 65 bin çocuğun pasif maruziyetin sebep olduğu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Hamilelik sürecinde tütün ürünü kullanımın bebekler için de çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği de kaydedildi.

-Tütün ürünleri pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada

Açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

“Gerek dünyada gerekse ülkemizde en yaygın tüketilen bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri; kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Tütün ürünü kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere ağız ve gırtlak, soluk borusu, yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, böbrek, mesane, erkeklerde prostat, kadınlarda meme, rahim ağzı kanseri gibi vücudun pek çok yerinde pek çok kansere sebep olmaktadır.”

-Tütün ürünlerinin kullanımına son verilmesi halinde vücutta gerçekleşen olumlu değişimler

Bu riskler göz önüne alındığında, tütün ürünü kullanımını bırakmanın, sağlık açısından büyük önem taşıdığı ifade edilen açıklamada ayrıca tütün ürünlerinin kullanımına son verilmesi halinde vücutta gerçekleşen olumlu sağlık değişimlerine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

“• Sigara bırakıldığı ilk gününden itibaren kalp atışı yüksek hızdan normale döner, kan basıncı düşer, kan dolaşımında bulunan karbon monoksit düzeyi normale döner, tat ve koku alma duyuları gelişir.

• 2-12 hafta içinde kan dolaşımı düzelir, kan akışkanlığı artar, vücudun uç kısımları (el-ayak gibi) daha iyi kanlanır, akciğer kapasitesinde artış yaşanır, nefes darlığı ve öksürük azalır, zamanla bağışıklık sistemi güçlenir.

• 1 yıl sonra, akciğerler daha sağlıklı hale gelir, sigara içen bir kişiye göre koroner kalp hastalığı riski %50 oranında azalır.

• 5 yıl sonra inme (felç) riski ve kalp krizi riski azalır; zaman içinde bu riskler azalmaya devam eder.

• 10 yıl sonra sigara içen birine göre akciğer kanseri riski %50 oranında azalır ve ağız, gırtlak, yemek borusu, mesane, serviks ve pankreas kanseri riski azalır.

• 15 yıl sonra, koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen birininki ile aynı seviyeye iner.”

Tütün ürünlerinden ve bağımlılıktan kurtularak; sağlık, sosyal, ekonomik ve çevresel pek çok kazanç sağlanacağı belirtilen açıklamada, “Tütün ürünü kullanımı ne kadar erken bırakılırsa, vücudun iyileşme ve kendini onarım süreci de o kadar hızlı olur” denildi.