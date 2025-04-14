Sağlık Bakanlığı, sağlık merkezine başvuran bir hastaya "zamanında müdahale yapılmadığı ve çeşitli aksaklıklar yaşandığı" yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle bakanlığa bağlı sağlık merkezimize başvuran hastamızla ilgili olarak, ailesi tarafından müdahalenin zamanında yapılmadığı ve süreçte çeşitli aksaklıkların yaşandığı yönünde iddialar gündeme getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı olarak, söz konusu hasta ile ilgili tüm süreci titizlikle incelemeye almış bulunmaktayız. İddiaların aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır.”