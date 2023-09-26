Öğrenci, ikamet ve çalışma izinleri için yapılan sağlık taramalarında, akciğer filmleri için oluşan yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla CRP testinin kullanılmaya başlanacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek başkanlığında, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin de katılımıyla, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile bakanlıkta toplantı yapıldı.

Yapılan ortak toplantı sonucunda öğrenci, ikamet ve çalışma izinlerinde yapılan sağlık taramaları kapsamında tüberküloz taramaları için bilimsel veriler çerçevesinde kısa sürede kan tetkiki ile belirlenen CRP testi kullanılmasına karar verildiği açıklandı.

Bakanlık açıklamasında, CRP testinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte akciğer filmleri için oluşan yoğunluğun önüne geçileceği ifade edildi.