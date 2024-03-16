Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 65 yaş üzeri hastalara unutkanlık ve depresyon testi uygulayacak.

Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi işbirliğinde, yaşlı hastaların sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlayan proje kapsamında Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Sağlık Merkezleri ve Doğu Akdeniz Üniversitesi hastanelerine başvuran yaşlı hastalara yapılan testler sonrasında gerekli görülmesi halinde kapsamlı muayenelere sevk edilmesi ve hastaların sağlık durumlarına yönelik veri toplanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sistemin merkezinde hastalar ve hasta memnuniyetinin ön plana çıkarılacağı bir sağlık sistemini oluşturmak temel hedefimiz. Bununla ilgili başta merkez hastanelerin yükünü azaltacak hizmeti yerinde, periferde, sağlık merkezlerinde, köylerinde ve mümkünse bazı yaşlı hastalar için evinde sağlık hizmetini sunabileceğimiz bir çalışmanın içerisindeyiz. Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar olan coğrafyada her noktaya dokunarak mevcut hekim sayısını, hemşire sayısını, teknolojik cihazları ve çalışma ortamını geliştirerek hastanın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi adına yoğun bir çalışma içindeyiz.”

Dinçyürek, ayrıca Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinin görevleri arasında erken tanı, koruyucu hekimlik ve mevcut hastalıkların başlamadan önce tespit edilmesi ya da öncesinde tespit edilerek, erken safhada teşhis edilmesinin olduğunu dolayısıyla hastaya çok daha etkin bir şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, bu çerçevede Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı işbirliğini önemsediklerini belirtti.

65 yaş üstü insanların mevcut durumlarının önceden belirlenerek çağın hastalığı başta Alzheimer olmak üzere birçok hastalığın oluşmadan fark edilip tedbirlerinin alınmasının önemine de değinen Dr. Dinçyürek, bu ve benzeri hastalıklara zemin oluşturan hastalıkların varlığının tespit edilmesi ve önlenmesi için ülke genelinde veriye dayalı politikaların geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Dinçyürek, ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ülkedeki en değerli kurumlardan biri olduğunu belirterek, katkı koyan herkese teşekkür etti ve projenin gelecekteki yol haritasını ve alınacak adımları işaret edeceğini sözlerine ekledi.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de, Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi iş birliği protokolü kapsamında yürütülecek proje ile ülkemizde toplum sağlığını ilgilendiren bu değerli çalışmanın gerçekleşmesi için destek veren Bakan Dinçyürek’e teşekkür ederek, verilerin toplumla paylaşılması için üniversite olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Proje koordinatörlerinin Dr. Naciye Nami ve Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu’nun olduğu, verilerle ilgili Özgür Aldemir’in destek verdiği çalışma sonunda elde edilecek verilerin, Alzheimer gibi hastalıkların önceden tespit edilmesi ve tedbirlerin alınması gibi önemli sağlık adımlarına zemin oluşturması bekleniyor.

Toplantının ardından eğitimlerini tamamlayan doktor, hemşire ve uzmanlara sertifika verilmesinin ardından, Klinik Psikolog Hazal Dinçyürek ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu ve Sümer Gürbüz tarafından katılımcılara eğitim verildi.