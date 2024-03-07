Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçyürek mesajında şu ifadelerde bulundu:

"8 Mart, tüm dünya kadınlarının eşitlik, güvenlik, özgürlük, daha iyi çalışma ve yaşam şartları elde etme yolunda verdikleri mücadelenin bir simgesidir. Kadın sorunlarının çözümlenmesi noktasında, 8 Mart gününde, kadınların haklarının hatırlanması ve bir farkındalık oluşturulması bu nedenle son derece önemlidir.

Bilmekteyiz ki, Kıbrıs Türk Halkı’nın toplumsal ve manevi değerleri içerisinde, kadının eşitliği bir günle sınırlandırılamaz. Günümüzde kadınlarımızın birçok alanda elde ettiği başarı, toplumsal başarıya da ışık tutmaktadır.

Bugün başta sağlık alanında olmak üzere kadınlarımız hayatımızda varlıklarıyla ve azimli çalışmalarıyla büyük rol oynamaktadır.

Kadınlarımızın haklarının her zamandan daha fazla korunacağı günler için çaba sarf etmek, destek olmak bizlerin en önemli görevleri arasındadır. Bu vesile ile sağlık çalışanlarımız ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.”