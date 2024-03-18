Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkele Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçyürek’in mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal ve hürriyet için tarihe altın harflerle yazdığı kahramanlık destanlarından Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılını ana vatan Türkiye ile aynı duygu bütünlüğüyle anmaktan onur duymaktayız.

Çanakkale'de yaklaşık bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen bu mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli tarihi dönüm noktalarındandır. Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir. Atatürk’ün önderliğinde verilen bu mücadele nesilden nesile anlatılmalı, O’nun tüm zorluklara rağmen ortaya koyduğu irade ve kararlı duruşu her zaman örnek alınmalıdır.”

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 109'uncu yılını gururla kutladığımız bu günde, destansı zaferin kahramanları başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa eden aziz Şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gazilerimizi yâd ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.”