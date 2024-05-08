Bakan Dinçyürek, bugün Ankara'ya geçecek, yarın akşam Ankara’da tıpta ihtisas yapan öğrencilerle bir araya gelecek

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, İstanbul'da tıpta ihtisas yapan öğrencilerle buluştu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında ilk önce İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ile yapılan görüşmede üniversite ve Sağlık Bakanlığı arasında ilişkiler ve kontenjanlar konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.

Bakan Dinçyürek, eğitim aldığı üniversiteyi ziyaret etti, ülkesinin Sağlık Bakanı olarak bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Görüşmenin ardından İstanbul'da tıpta ihtisas yapan asistanlarla İstanbul Üniversitesi salonunda geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda öğrencilerin sorunlarını dinleyen Bakan Dinçyürek, çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Öğrenciler, uzun bir süre sonra ilk defa beklentilerinin dinlendiği böylesine bir toplantıya katıldıkları için memnuniyetlerini dile getirdi.

Toplantıda ülkeye döndüklerinde karşılaşacakları sağlık sistemi yasaları ve genel durum hakkında bilgi almak isteyen öğrencilere, mevcut durum ve sağlık politikaları ile güncel yatırımlar hakkında bilgiler verildi.

Temasları çerçevesinde bugün Ankara'ya geçecek olan Dinçyürek, yarın akşam Ankara'da tıpta ihtisas yapan öğrencilerle bir araya gelecek.