Dinçyürek: “Hepimizin hedefi tektir; hastaların en iyi şartlarda sağlık hizmeti alması”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, mevcut çalışmalar ve ortak hedefler konuşuldu.

Bakan Dinçyürek, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Evrensel Hasta Hakları Derneği ile detaylı bir toplantı yaptıklarını belirterek, sağlıkta mevcut durumu, yürütülen çalışmaları ile hedefleri ele aldıklarını söyledi.

Bakan Dinçyürek, görüşmede, birlikte hareket etmek için bir “mutabakat” sağladıklarını belirterek, “Hepimizin hedefi tektir; o da hastalarımızın bu ülkede en iyi şartlarda, sağlık hizmeti görmeleridir. Bu bakanlığın bir numaralı görevidir ve Evrensel Hasta Hakları Derneği'nin de, sağlıkla ilgili sendikaların da ortak bir hedefidir. Sağlık hizmetlerini daha iyi bir seviyeye getirmek, hasta memnuniyetini artırmak adına tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yapma konusunda hemfikiriz.” dedi.

Bakan Dinçyürek . Evrensel Hasta Hakları Derneği'ne katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Hepimizin ortak noktası, ülkemiz vatandaşlarına daha çağdaş ve daha iyi sağlık hizmeti vermektir” ifadelerini kullandı.

-İmge

Emete İmge de, Sağlık Bakanı ile “verimli” bir toplantı yaptıklarını, dernek olarak yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında Bakan’a bilgi verdiklerini belirtti.

İmge, “Birlikte nasıl hareket edebileceğimizin ana hatlarını belirledik. Hangi paydaşlarla iş birliği yaparak yaşam ve sağlık hakkını bu ülkede daha iyi koruyabileceğimizi ele aldık” diyerek “Ortak noktada buluştuğumuz bu toplantı için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.