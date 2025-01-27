Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, bugün sabah erken saatlerde karın ağrısı şikayetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur. Yapılan tetkiklerin ardından tedavisi planlanan Dinçyürek’in tedavisinin evde devam etmesine karar verilmiş ve taburcu olmuştur. Dinçyürek’in sağlık durumu iyi olup, evinde istirahat etmektedir”