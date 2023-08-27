SADIK GARDİYANOĞLU VE KATİP DEMİR'E PLAKET
Ergün Yahat
26 Ağustos Malazgirt Meydan Muharebesi, günü dolayısı ile İskele ilcesi mekanzi plajında 1071 tarihinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen arasında gerçekleşen ve Alp Arslan'ın kesin zaferi ile sonuçlanan bu muharebe, "Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesi anısına KKTC ve TC Kempo Savunma Sporları Federasyonları tarafından düzenlenen ve 30 Ağustos Zafer Bayramı (iki devlet tek millet) sloganıyla İskele Makenzi pılajında turnuva düzenlenmiştir.
Türkiye'den kempo federasyon başkanı ve 30 sporcu ve yönetim kurulu üyeleri katılmıştı. Gecede Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Yenibogaziçi belediye başkanı Katip Demir'e başarılarından dolayı plaket verildi.
Gecede Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir'e günün anlamı ile ilgili konuşma yaparken, TC Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar KKTC Kempo Federasyon Başkanı Mehmet İngenç geceye katılanlara teşekkür ederlerken dereceye girenlere iki federasyon başkanı ve Katip Demir plaketler ve madalyalar takdim etti.